Liveübertragung: Donnerstag, 9. Oktober, 14 Uhr

Der Bundestag will am Donnerstag, 9. Oktober 2025, zwei Gremien einsetzen und dessen Mitglieder sowie die Mitglieder eines weiteren Gremiums wählen. Eingesetzt werden sollen jeweils auf Antrag der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD ein Gremium gemäß Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes (21/1788) und ein Gremium gemäß Paragraf 28a des Geldwäschegesetzes (21/1789). Beide Gremien sollen aus neun Mitgliedern bestehen. Die Wahlvorschläge aller Fraktionen für beide Gremien sowie Vorschläge für die Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung „Deutsches Historisches Museum“ liegen noch nicht vor.

Gremium nach Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes

Das neunköpfige Gremium nach Artikel 13 Absatz 6 des Grundgesetzes übt die parlamentarische Kontrolle über den Einsatz technischer Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen aus.

Artikel 13 regelt, unter welchen Voraussetzungen ein Eingriff in das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung zulässig ist. Laut Absatz 6 unterrichtet die Bundesregierung den Bundestag jährlich über den Einsatz technischer Mittel zur akustischen Wohnraumüberwachung.

Gremium nach § 28a des Geldwäschegesetzes

Das Gremium nach § 28a des Geldwäschegesetzes wird vom Bundesfinanzministerium im Abstand von höchstens sechs Monaten über die Erfüllung der Aufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) unterrichtet. Die Zentralstelle mit Sitz in Köln hat die Aufgabe, Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu erheben, zu analysieren und an die zuständigen öffentlichen Stellen weiterzugeben mit dem Ziel der Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten.

Ministerium und Zentralstelle sind in dem Gremium ständig vertreten. Es beschließt anlassbezogen über die Hinzuziehung weiterer Stellen, soweit deren gesetzliche Zuständigkeiten betroffen sind. Die Mitglieder des Gremiums sind zur Geheimhaltung aller Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind.

Kuratorium der Stiftung „Deutsches Historisches Museum“

Zweck der Stiftung mit Sitz in Berlin ist es, die gesamte deutsche Geschichte in ihrem europäischen Zusammenhang darzustellen. Das Kuratorium besteht aus 15 Mitgliedern, die für jeweils fünf Jahre entsandt werden. Jeweils fünf Mitglieder entsenden der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung, davon je ein Mitglied auf Vorschlag des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Auswärtigen Amtes, und die Länder, davon ein Mitglied vom Land Berlin.

Für jedes Mitglied muss für den Fall der Verhinderung ein stellvertretendes Mitglied entsandt werden. Die vom Bundestag entsandten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder müssen während der gesamten Zeit der Entsendung Abgeordnete des Deutschen Bundestages sein. (vom/29.09.2025)