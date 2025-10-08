Zeit: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 15.15 bis 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 200



Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat sich am Mittwoch, 8. Oktober 2025, in öffentlicher Sitzung mit dem Thema „Sexuelle Gewalt als Kriegswaffe“ befasst. Aus Anlass des zweiten Jahrestages des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Jüdinnen und Juden führte der Ausschuss ein Gespräch mit Prof. Dr. Ruth Halperin-Kaddari, Gründungsmitglied des Dinah-Projektes, und Prof. Dr. Beate Rudolf, Mitglied des Beirats des Dinah-Projekts und Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. (08.10.2025)