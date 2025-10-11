Liveübertragung: Mittwoch, 15. Oktober, 15.25 Uhr

Mit der Unterzeichnung der UN-Charta wurden vor 80 Jahren die Vereinten Nationen gegründet. Anlässlich dieses Jahrestages findet am Mittwoch, 15. Oktober 2025, eine Vereinbarte Debatte im Bundestag statt. Eine Stunde ist dafür vorgesehen. Bei Vereinbarten Debatten handelt es sich um Aussprachen über ein bestimmtes Thema ohne eine Vorlage oder eine Regierungserklärung als Beratungsgegenstand. (hau/10.10.2025)