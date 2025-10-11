Inneres

Forderung nach Umsetzung von „Antifa-Verboten“

Linke Gegendemo bei einer Demonstration gegen die Neonazi-Gruppe Jung und Stark in der Innenstadt von Essen. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort.

Die rote Fahne im Logo vieler Antifagruppen steht in der Regel für Sozialismus, eine kleinere schwarze für Anarchismus. (© picture alliance / Jochen Tack)

Liveübertragung: Donnerstag, 16. Oktober, 11.10 Uhr

Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Inneren Frieden in Deutschland wiederherstellen – Antifa-Verbote umsetzen sowie Linksterror entschlossen bekämpfen“ angekündigt, der am Donnerstag, 16. Oktober 2025, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Im Anschluss an eine einstündige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/10.10.2025)