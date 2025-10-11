Liveübertragung: Mittwoch, 15. Oktober, 17.10 Uhr

„Für Transparenz und Aufklärung sorgen – Der Öffentlichkeit einen vollständigen Überblick über die deutschen Zahlungen an internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen vorlegen“ lautet der Titel eines Antrags, den die AfD-Fraktion angekündigt hat und der am Mittwoch, 15. Oktober 2025, auf erstmals beraten wird. Nach 30-minütiger Debatte soll der Antrag dem federführenden Auswärtigen Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/10.10.2025)