Liveübertragung: Donnerstag, 16. Oktober, 15.10 Uhr

Den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2024 berät der Bundestag am Donnerstag, 16. Oktober 2025. Nach der zehnminütigen Einführung durch die Ausschussvorsitzende Dr. Hülya Düber (CDU/CSU) ist eine 30-minütige Debatte vorgesehen. Der Bericht soll einen Tag vor der Debatte, am Mittwoch, 15. Oktober, an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner übergeben werden. (hau/10.10.2025)