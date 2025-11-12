Der Gesundheitsausschuss hat sich am Mittwoch, 12. November 2025, in öffentlicher Sitzung mit dem Thema „Versorgungslage von Schwangerschaftgsabbrüchen in Deutschland“ befasst.

Die 38 Mitglieder des Gesundheitsausschusses arbeiten daran, das Gesundheitssystem zukunftssicher und effizient zu gestalten. Ziel ist es, die finanzielle Tragfähigkeit und wohnortnahe Versorgung zu sichern und zugleich die Arbeitsbedingungen sowie die Aus- und Weiterbildung in Medizin und Pflege nachhaltig zu stärken. (12.11.2025)