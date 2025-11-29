Liveübertragung: Donnerstag, 4. Dezember, 14.30 Uhr

„Für eine Friedensperspektive im Sudan – Humanitäre Hilfe ausbauen, Waffenlieferungen stoppen, UN-Embargo durchsetzen“ lautet der Titel eines von der Fraktion Die Linke angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 4. Dezember 2025, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Nach 30-minütiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Auswärtigen Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/28.11.2025)