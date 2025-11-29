Auswärtiges

Bundestag berät über Friedensperspektive im Sudan

Eine große Gruppe Menschen rastet mit wenig Hab und Gut ungeschützt vor der Sonne auf einem Platz

Vertriebene sudanesische Familien suchen Zuflucht im neu errichteten Lager Al-Afadh in Al Dabbah. (© picture alliance / Anadolu / Stringer)

Liveübertragung: Donnerstag, 4. Dezember, 14.30 Uhr

„Für eine Friedensperspektive im Sudan – Humanitäre Hilfe ausbauen, Waffenlieferungen stoppen, UN-Embargo durchsetzen“ lautet der Titel eines von der Fraktion Die Linke angekündigten Antrags, der am Donnerstag, 4. Dezember 2025, auf der Tagesordnung des Parlaments steht. Nach 30-minütiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Auswärtigen Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/28.11.2025)