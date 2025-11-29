Liveübertragung: Donnerstag, 4. Dezember, 13.40 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 4. Dezember 2025, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Strafverfolgung: Die Bundesregierung legt einen Gesetzentwurf über den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen werden.

Logistik: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Zukunft des Einzelwagenverkehrs sichern – Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und klimafreundliche Logistik ermöglichen“ vorzulegen. Der Verkehrsausschuss soll bei dem Thema die Federführung übernehmen.

(eis/28.11.2025)