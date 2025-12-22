Liveübertragung: Donnerstag, 15. Januar, 14.55 Uhr

Die AfD will die Erbschafts- und Schenkungssteuer abschaffen. Einen zu diesem Zweck angekündigten Gesetzentwurf „zur Nichterhebung einer Erbschaft- und Schenkungsteuer“ (Erbschaftsteuernichterhebungsgesetz) sowie den avisierten Antrag mit dem Titel „Steuerfairness fördern – Erbschaft- und Schenkungsteuer abschaffen“ berät das Parlament erstmals am Donnerstag, 15. Januar 2026. Im Anschluss an die halbstündige Debatte sollen der Gesetzentwurf sowie der Antrag dem federführenden Finanzausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/22.12.2025)