Finanzen/Kleine Anfrage - 16.03.2021 (hib 338/2021)

Berlin: (hib/AB) Art und Umfang des Einsatzes externer Berater in Bundesministerien und ihren Dienststellen erfragt die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/27402). Die Abgeordneten interessiert, welche Beratungsunternehmen und Anwaltskanzleien in den vergangenen zehn Jahren die meisten Aufträge erhalten haben und wie hoch die Tagessätze dabei lagen.