Linke fragt nach Rüstungsexporten aus Nordrhein-Westfalen

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 02.09.2021 (hib 992/2021)

Berlin: (hib/HAU) Wie hoch der Anteil der Rüstungsexporte von in Nordrhein-Westfalen ansässigen Antragstellern am gesamtdeutschen Rüstungsexportaufkommen gemäß den Rüstungsexportberichten 2017 bis Mitte 2021 war, möchte die Fraktion Die Linke durch eine Kleine Anfrage (19/32122) von der Bundesregierung erfahren. Wissen wollen die Abgeordneten auch, welche Waffen in welche Länder exportiert wurden.