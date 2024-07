1.600 Petitionen an das Arbeitsministerium

Berlin: (hib/CHE) In dieser Wahlperiode sind bislang 1.623 Petitionen an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eingegangen. Darüber informiert die Bundesregierung in einer Antwort (20/12233) auf eine Kleine Anfrage (20/11901) der Gruppe Die Linke. Außerdem listet die Regierung auf Wunsch der Abgeordneten darin auf, welche Gesetzesvorhaben des BMAS in dieser Wahlperiode welchen Umsetzungsstand erreicht haben.