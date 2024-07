Details zum Luchsbestand in Deutschland

Berlin: (hib/NKI) In Deutschland leben aktuell 1.606 Luchse, wie die Bundesregierung in einer Antwort (20/12224) auf eine Kleine Anfrage (20/11737) der AfD-Fraktion schreibt. Laut dem Monitoring der Bundesländer seien im Jahr 2022/2023 demnach in Niedersachsen mit 622 die meisten der Wildkatzen gezählt worden, gefolgt von 474 in Bayern und 128 in Sachsen-Anhalt.