Berlin: (hib/STO) Die Gruppe Die Linke will wissen, in welchem Umfang im Zusammenhang mit der Fußballeuropameisterschaft der Herren 2024 in Deutschland seit dem 4. Juni dieses Jahres Grenzkontrollen durchgeführt wurden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/ 12364) unter anderem danach, wie viele unerlaubte Einreisen dabei festgestellt wurden.