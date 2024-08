Berlin: (hib/CHE) Die Unionsfraktion hat eine Kleine Anfrage (20/12494) zu den Reisen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu mehreren Spielen der Fußball-Europameisterschaft gestellt. Sie fragt die Bundesregierung unter anderem, in welcher Funktion der Minister an den Spielen in verschiedenen deutschen Städten teilgenommen und welchen Anlass es dafür gegeben hat.