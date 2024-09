Bundesregierung: Kein Geld an Taliban geflossen

Berlin: (hib/BAL) Der Bundesregierung liegen keine gerichtsfesten Informationen zu Finanzströmen vor, dass Geld aus Deutschland in Richtung der Taliban geflossen ist. Das schreibt sie in ihrer Antwort (20/12743) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12561).

Die Fragesteller hatten sich in ihrer Anfrage auf einen Fernsehbeitrag aus dem Februar 2022 bezogen, demzufolge 45 Millionen Euro mithilfe von CO2-Zertifikaten an die Taliban geflossen sein sollen. Sie wollten ferner wissen, ob die Bundesregierung Kenntnis über Finanzströme an die Taliban nach 2021 hat.