AfD schlägt Stefan Keuter als Vizepräsidenten vor

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag (20/13321) vorgelegt, in dem sie ihren nordrhein-westfälischen Abgeordneten Stefan Keuter für das Amt eines Stellvertreters der Bundestagspräsidentin nominiert. Der 52-Jährige gehört dem Bundestag seit Oktober 2017 an und zog jeweils über die Landesliste seiner Partei ins Parlament ein. Der Bankkaufmann ist Obmann seiner Fraktion im Auswärtigen Ausschuss, im Unterausschuss „Internationale Klima- und Energiepolitik“ und im 1. Untersuchungsausschuss „Afghanistan“ sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und im Gemeinsamen Ausschuss. Darüber hinaus gehört er der deutschen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung der OSZE an, ist stellvertretendes Mitglied der Interparlamentarischen Union und Vorsitzender der Parlamentariergruppe Cono-Sur-Staaten.