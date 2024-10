Zahl der in den Bundesministerien beschäftigten Beamten

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der in den einzelnen Bundesministerien am 30. Juni 2023 beschäftigten Beamten listet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13180) auf eine Kleine Anfrage der AfD--Fraktion (20/12647) nach Laufbahngruppen auf. Ebenso enthält die Vorlage entsprechende Angaben zu den Mitte vergangenen Jahres bei den Bundesministerien beschäftigten Arbeitnehmern nach zusammengefassten Entgeltgruppen,