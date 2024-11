Entwicklungszusammenarbeit mit Sambia

Berlin: (hib/SAS) Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Sambia ist Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/13822). So will sie unter anderem erfahren, wie hoch die öffentlichen Entwicklungsleistungen Deutschlands für das Land im südlichen Afrika sind, welche Programme und Projekte in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen der staatlichen und nicht-staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in Auftrag gegeben und finanziert wurden und wie sich in diesem Zeitraum die Handelbeziehungen zwischen Deutschland und Sambia entwickelt haben. Auch nach Investitionen und Krediten durch deutsche Banken fragt die Fraktion.