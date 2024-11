Berlin: (hib/STO) Mit der Ausbildung von Imamen am Islamkolleg Deutschland e.V. mit Sitz in Osnabrück befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13824). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Frauen bei den Absolventen des Kollegs ist.