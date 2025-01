Investitionen am Bundeswehrstandort Koblenz

Berlin: (hib/PK) Mit dem Bundeswehrstandort Koblenz befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/14334). Die Stadt Koblenz könne auf eine lange Tradition als Garnisonstadt zurückblicken. In den vergangenen Jahrzehnten seien jedoch in Koblenz sowie im Land Rheinland-Pfalz Dienststellen der Bundeswehr abgebaut worden. Die Abgeordneten erkundigen sich bei der Bundesregierung nach Investitionen für den Bundeswehrstandort Koblenz.