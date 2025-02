Sportstättenförderung des Bundes in Schleswig-Holstein

Berlin: (hib/HLE) Um Sportstätten im Land Schleswig-Holstein und deren Förderung durch den Bund geht es in einer Kleinen Anfrage der Gruppe Die Linke (20/14859). So soll die Bundesregierung unter anderem die Fragen beantworten, wie viele Sportstätten und Schwimmbäder es in dem Bundesland gibt und wie hoch der Anteil der Schülerinnen und Schüler ist, die nicht schwimmen können. Außerdem wird nach dem Sanierungsbedarf bei Sportanlagen und der Förderung von Einrichtungen für den Spitzensport gefragt. Die Bundesregierung soll angeben, welche Sportstätten in dem Bundesland über das Bundesprogramm „Zuweisung an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Investitionspakt Sportstätten)“ in den Jahren 2023 und 2024 gefördert wurden und welche Zuweisungen für die Jahre 2025 und 2026 geplant sind.