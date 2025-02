Zahl der Integrationskurse erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte wissen, wie viele Integrationskurse und wie viele Alphabetisierungskurse in den Jahren 2015 bis 2024 jährlich mit wie vielen Teilnehmern pro Kurs begonnen worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/14965) danach, wie viele Teilnehmer beim Deutsch-Test für Zuwanderer (DZT) sowie beim Orientierungskurstest beziehungsweise beim Test „Leben in Deutschland für Zuwanderer“ nur das Niveau A1 absolvierten, nicht aber das höhere Sprachniveau A2, und wie viele „nur das Niveau A2, ohne dabei das höhere Sprachniveau B1 zu absolvieren“.