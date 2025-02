Bundesregierung zu Neuen Genomischen Techniken

Berlin: (hib/CHA) Laut Antwort (20/14655) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/14374) der FDP-Fraktion soll der Umgang mit sogenannten Neuen Genomischen Techniken (NGT) „wissenschaftsbasiert und im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip erfolgen“. Gleichzeitig müssten die Belange der Verbraucher, Landwirte und Pflanzenzüchter berücksichtigt werden. Ziel der Bundesregierung sei es, das Vertrauen der Öffentlichkeit in neue Züchtungstechnologien zu stärken, indem sie umfassend über Chancen und Risiken informiert und Züchtungstechnologien auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse reguliert. Wie es in der Antwort weiter heißt, fördere das Bundesministerium für Bildung und Forschung daher auch die Erforschung und Entwicklung von NGT sowie neuen Züchtungstechnologien -darunter beispielsweise Projekte zur Anpassung von Nutzpflanzen an den Klimawandel.