Berlin: (hib/STO) „Die Bundestagswahl 2025“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Gruppe BSW (20/15097). Darin erkundigt sich die Gruppe danach, ob die Bundesregierung „Kenntnisse über die Niederschriften aus allen Wahllokalen zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 an die Wahlkreise erlangt“ hat. Auch will sie wissen, wie gegebenenfalls deren Inhalt ist.