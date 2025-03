Knapp 20.100 Abschiebungen im Jahr 2024

Berlin: (hib/STO) Im vergangenen Jahr sind nach Kenntnis der Bundesregierung 20.084 Ausländer aus Deutschland abgeschoben worden. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um zirka 22 Prozent, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/15103) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/14664) weiter hervorgeht. Danach konnten zugleich 33.717 Abschiebungen im Jahr 2024 nicht vollzogen werden.

Davon wurden 32.567 den Angaben zufolge vor Übergabe an die Bundespolizei abgebrochen und 1.150 während beziehungsweise nach Übernahme durch die Bundespolizei. Gründe für den Abbruch waren laut Vorlage unter anderem in 20.069 Fällen eine „nicht erfolgte Zuführung“ und in 12.296 Fällen eine „Stornierung des Ersuchens“.