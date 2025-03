Rechenschaftsberichte 2019 von Bündnis C und KPD

Berlin: (hib/VOM) Bundestagspräsidentin Bärbel Bas informiert im dritten Teil ihrer Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten politischer Parteien für das Kalenderjahr 2019 (Sonstige Parteien, Band III) über die Rechenschaftsberichte der Partei „Bündnis C - Christen für Deutschland“ und der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Beide Parteien hatten im Berichtsjahr keinen Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung nach dem Parteiengesetz.

Wie aus der Unterrichtung (20/15130) hervorgeht, betrugen die Einnahmen von „Bündnis C - Christen für Deutschland“ im Berichtsjahr 165.943,26 Euro. Die Partei hatte Ausgaben von 170.370,19 Euro, was zu einem Defizit von 4.426,93 Euro führte. Das Reinvermögen belief sich dem Bericht zufolge auf 55.108,30 Euro. Der Partei gehörten Ende 2019 1.111 Mitglieder an.

Die Kommunistische Partei Deutschlands hatte laut Bericht Einnahmen von 38.619,82 Euro und Ausgaben von 35.322,17 Euro, der Überschuss belief sich auf 3.297,65 Euro. Das Reinvermögen wird mit 30.101,41 Euro beziffert. Ende 2019 gehörten der KPD 189 Mitglieder an.