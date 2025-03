Mehr Insolvenzen wegen der wirtschaftlichen Entwicklung

Berlin: (hib/HLE) Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen von Januar bis November 2024 beträgt 20.021. Zu den Ursachen für die Zunahme der Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2024 zählt die Bundesregierung in der Antwort (20/15115) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/15080) vor allem die gedämpfte gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen. Unter anderem nennt die Regierung Nachholeffekte aus der Zeit der durch Sonderregelungen geprägten Corona-Jahre. Die Bundesregierung weist in der Antwort weiter darauf hin, dass die in der Vorbemerkung von der AfD-Fraktion angeführte Reduktion des laufenden Erfüllungsaufwandes für die Wirtschaft im Berichtszeitraum 2023/2024 maßgeblich auf die im Meseberger Entlastungspaket enthaltenen Entlastungen für die Wirtschaft von gut 3,5 Milliarden Euro pro Jahr zurückzuführen seien.