Sitzungswoche der Parlamentarischen Versammlung

Berlin: (hib/PK) Der Bericht über die vierte Sitzungswoche 2024 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 30. September bis 4. Oktober 2024 in Straßburg liegt als Unterrichtung (21/30) der deutschen Delegation vor. Schwerpunkte der Sitzungswoche waren dem Bericht zufolge unter anderem Debatten über die Bekämpfung der Schleuserkriminalität, die Menschenrechtslage in Aserbaidschan, die humanitäre Krise in Gaza sowie die Lage im Iran und der Schutz iranischer Menschenrechtsaktivisten in den Mitgliedstaaten des Europarates.