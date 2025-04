Linke fragt nach Castortransporten von Jülich nach Ahaus

Berlin: (hib/BAL) Die Castortransporte aus Jülich in das Zwischenlager Ahaus sind Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (21/55). Insbesondere befasst sich die Fragestellerin mit der Frage eines Neubaus eines Zwischenlagers für Atommüll am Standort Jülich. Sie fragt in diesem Zusammenhang, weshalb die Bundesregierung „ausgerechnet jetzt“ den Transport nach Ahaus forciere. Auch nach den Kosten der Transporte wird gefragt.