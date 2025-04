AfD thematisiert Lage von Alawiten und Christen in Syrien

Berlin: (hib/AHE) Nach der Lage der Alawiten und Christen sowie anderer religiöser Minderheiten in Syrien erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/65). Die Bundesregierung soll unter anderem eine Einschätzung zu der seit Dezember 2024 regierenden HTS (Hay'at Tahrir al-Sham) geben, zu Vorwürfen von Massakern an Alawiten und Christen unter der HTS-Regierung sowie zu Plänen der Streichung der HTS von der EU-Terrorliste sowie zur Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Syrien.