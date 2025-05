Förderung eines Chatbots durch das Wirtschaftsministerium

Berlin: (hib/HLE) Mit welchen Beträgen die Bundesregierung die Entwicklung und den Betrieb des „Youna-Chatbots“ fördert und ob die Regierung auch die Personalkosten für den Betrieb von „Youna“ trägt, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/64) wissen. Außerdem fragen die Abgeordneten, ob der Regierung Erkenntnisse über problematische Aussagen des Chatbots vorliegen. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage schreibt die AfD-Fraktion, unter der Bezeichnung „Youna“ werde im Internet ein „Raum für Erfahrungen und Fragen zum Thema Rassismus“ angeboten. In dem Chatbot könnten Nutzer „eigene Erfahrungen mit Rassismus“ schildern. Der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Chatbot ziehe keine klare Trennlinie zum Islamismus, heißt es unter Verweis auf einen Medienbericht.