Berlin: (hib/STO) Nach den durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat in der zurückliegenden 20. Wahlperiode erstellten Gesetzentwürfen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/90). Auch will sie unter anderem erfahren, welche Verordnungen in der 20. Wahlperiode durch das Ministerium erlassen wurden.