Gewaltdelikte am Bahnhof Ludwigsburg

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der in Bezug auf den Bahnhof Ludwigsburg durch die Bundespolizei im vergangenen Jahr erfassten Gewaltdelikte und weiteren Straftaten berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (21/91) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/58). Danach hat die Bundespolizei laut vorläufigen Daten ihrer Polizeilichen Eingangsstatistik im Jahr 2024 in Bezug auf den Bahnhof Ludwigsburg unter anderem 22 Gewaltdelikte, vier Sexualdelikte und 31 Eigentumsdelikte registriert.