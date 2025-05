Angaben zu Messerangriffen im Jahr 2023

Berlin: (hib/STO) Um „Angaben zu Messerangriffen in der Statistik der Bundespolizei im Jahr 2023“ geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (21/99). Danach hat die Bundesregierung in ihrer Antwort vom 2. Februar 2024 (20/10257) auf eine frühere Anfrage der Fraktion für das Jahr 2023 insgesamt 777 Gewaltdelikten im Zusammenhang mit eingesetzten Messern angegeben. Im späteren Jahresbericht 2023 der Bundespolizei werde hingegen von 555 Gewaltdelikten in Verbindung mit eingesetzten Messern gesprochen. Im Rahmen einer Schriftlichen Frage im Januar 2025 (20/14810) verweise die Bundesregierung wiederum „für das Jahr 2023 auf das Zahlenmaterial auf Bundestagdrucksache 20/10257, wenn es um die Frage der Anzahl der Gewaltdelikte mit eingesetzten Messern geht, also 777 Fälle“. Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, wie sich die Bundesregierung „das Zustandekommen dieser Verweisungen auf unterschiedliche Zahlenangaben für das Jahr 2023“ erklärt.