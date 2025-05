AfD fragt zur Beschaffung von Schutzmasken

Berlin: (hib/PK) Mit der Beschaffung von Schutzmasken durch das Bundesgesundheitsministerium befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/239). Nach Angaben des Bundesrechnungshofs fielen seit Jahren enorme Kosten für Lager- und Logistikleistungen an, die als unnötig bezeichnet werden könnten, weil das Ministerium weit über Bedarf Masken beschafft habe. Die Abgeordneten wollen wissen, wie die Bundesregierung die Beschaffung von Schutzmasken heute einschätzt und geht auch auf das umstrittene Open-House-Verfahren in der Corona-Pandemie ein.