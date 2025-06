„Das Parlament“: Die Sitzungswoche im Bundestag

Berlin: (hib/LBR) Die Vereidigung des neuen Wehrbeauftragten, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, verschiedene Initiativen zur Migrationspolitik, der Stellenwert der Klimaschutzpolitik und die Abgeordnetendiäten: Das sind einige der wichtigsten Themen, die diese Woche auf der Tagesordnung des Bundestages stehen. Los geht es am Mittwochmittag mit der Regierungsbefragung. Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) stellen sich dabei den Fragen der Abgeordneten. Mit Blick auf den am Donnerstag anstehenden Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei US-Präsident Donald Trump findet am Mittwoch zudem eine Aktuelle Stunde dazu statt.

