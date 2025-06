Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn thematisiert

Berlin: (hib/HAU) „Potenzial der Verlagerung von Kurzstreckenflügen am Flughafen Frankfurt am Main auf die Bahn“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (21/271). Darin erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem nach der Zahl der Passagierflüge von und zum Flughafen Frankfurt am Main bis zu einer Distanz von 1.000 Kilometern in den Jahren 2022, 2023 und 2024. Wie viel Kohlendioxid (CO2) pro 100 km Inlandsflug ausgestoßen wird, und wie hoch die Klimabelastung dabei „inklusive aller weiteren klimarelevanten Faktoren der Luftfahrtemissionen gemessen in CO2-Äquivalenten“ ist, interessiert die Linksfraktion ebenfalls.