48 Milliarden Euro bilaterale Unterstützung für die Ukraine

Berlin: (hib/AHE) Die bilateralen Unterstützungsleistungen der Bundesregierung für die Ukraine und Menschen aus der Ukraine umfassen seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 knapp 48 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2025). Darin seien auch kriegsbedingte Unterstützungsleistungen für die vom Krieg stark betroffene Republik Moldau enthalten, die ukrainischen Geflüchteten zugunsten gekommen sind, schreibt die Bundesregierung in der Antwort (21/408) auf eine Kleine Anfrage (21/190) der AfD-Fraktion. Der Wert der militärischen Unterstützung für die Ukraine in dem genannten Zeitraum betrage 15,6 Milliarden Euro.