Berlin: (hib/AHE) Das Auswärtige Amt hat mit dem „portfolio.atlas“ im Oktober 2024 eine Datenbank und eine Anwendung entwickelt, mit der zukünftig auch Beitragszahlungen an internationale Organisationen erfasst werden können. Voraussetzung sei eine regelmäßige und verlässliche Datenlieferung aller Bundesministerien, heißt es in der Antwort (21/382) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/181) unter Verweis auf eine frühere Antwort (20/14925). Das Auswärtige Amt habe die Ressorts darauf hingewiesen und mit dem „portfolio.atlas“ die technischen Voraussetzungen geschaffen. Dies entspreche der Zusicherung des Auswärtigen Amts in einer Stellungnahme an den Bundesrechnungshof.