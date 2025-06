Grüne fragen nach Industriestrompreis

Berlin: (hib/NKI) Über hohe Energiepreise klagen die Vertreter der energieintensiven Industrie in Deutschland. Die schwarz-rote Regierung plant mit der Einführung eines vergünstigten Industriestrompreises Entlastungen und verankerte das Vorhaben im Koalitionsvertrag. In einer Kleinen Anfrage (21/420) wollen die Abgeordneten der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen von der Bundesregierung nun unter anderem wissen, wie hoch ein möglicher staatlich gestützter Industriestrompreis ausfallen soll und wie viele Unternehmen in Deutschland anspruchsberechtigt sein werden.