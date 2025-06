Unerlaubt eingereiste Ausländer in Thüringen

Berlin: (hib/STO) Die Bundespolizei in Thüringen hat laut Bundesregierung im vergangenen Jahr vorläufigen Zahlen zufolge insgesamt 607 unerlaubt eingereiste Ausländer festgestellt. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres stellte die Bundespolizei nach Zahlen ihrer Polizeilichen Eingangsstatistik 25 unerlaubt eingereiste Personen in Thüringen fest, wie aus der Antwort der Bundesregierung (21/424) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/261) weiter hervorgeht.