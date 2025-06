Fördergelder für Haus der Wannsee-Konferenz

Berlin: (hib/AW) Der Trägerverein der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz hat von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) in den Jahren von 2015 bis 2024 Fördergelder in Höhe von insgesamt 9,967 Millionen Euro erhalten. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (21/380) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/168) mit. Zudem habe der Trägerverein im gleichen Zeitraum vom Auswärtigen Amt Projektfördergelder in Höhe von 265.236 Euro und weitere Zuwendungen in Höhe von 69.612 Euro erhalten und vom Bundesjustizministerium im Jahr 2017 eine Projektförderung von 4.953 Euro. Von der Berliner Senatsverwaltung erhielt der Trägerverein nach Angaben der Bundesregierung in den vergangenen zehn Jahren Fördergelder in Höhe von insgesamt 14,505 Millionen Euro.