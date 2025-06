AfD erkundigt sich nach Waffenlieferungen an die Ukraine

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. In einer Kleinen Anfrage (21/253) will sie unter anderem wissen, ob sich die Bundesregierung hinsichtlich einer möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern auf eine einheitliche Position verständigt hat. Zudem möchte sie erfahren, ob die Ukraine von Deutschland gelieferte Waffen oder militärische Güter mit deutscher Zustimmung an Dritte weitergegeben hat.