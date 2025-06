Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland

Berlin: (hib/AHE) Seit Beginn der Mission im Oktober 2022 sind rund 20.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten (Stand: 26. Mai 2025) durch die „European Union Military Assistance Mission“ (EUMAM UKR) in Deutschland ausgebildet worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (21/506) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/165) hervor. Nach gegenwärtigem Stand sei beabsichtigt, in den Jahren 2025 und 2026 ukrainische Kräfte in Verantwortung des multinationalen Special Training Command in Deutschland in ähnlicher Größenordnung auszubilden, schreibt die Bundesregierung.