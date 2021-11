Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates

Auswärtiges/Unterrichtung - 16.11.2021 (hib 1092/2021)

Berlin: (hib/SLI) Auf der Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PVER) im Juni 2021 in Straßburg haben unter anderem die Überwindung der sozio-ökonomischen Folgen der COVID-19-Pandemie und die Lage in Belarus im Mittelpunkt gestanden. Ein weiteres Thema war die stärkere Beteiligung von Migrantinnen und anderen unterrepräsentierten Frauengruppen in der Politik und im öffentlichen Leben, wie es in der Unterrichtung (20/23) durch die deutsche Delegation heißt