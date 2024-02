Anhörung zum Bürokratieabbau

Berlin: (hib/SCR) Der Rechtsausschuss befasst sich am Mittwoch, 21. Februar 2024, in einer öffentlichen Anhörung mit Vorlagen zum Thema Bürokratieabbau. Von 11 bis 13 Uhr werden Sachverständige zu einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion (20/8856) sowie zum „Sonderbericht der Bundesregierung - Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau in der 20. Legislaturperiode“ Stellung nehmen. Die Sitzung wird live auf https://www.bundestag.de übertragen.

Die hib-Meldung zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion „Innovation ermöglichen, Investitionen erleichtern - Agenda für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-972972

Die hib-Meldung zum Sonderbericht der Bundesregierung: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-975946

Die Liste der Sachverständigen sowie deren Stellungnahmen (nach Eingang) auf bundestag.de: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a06_recht/anhoerungen/978308-978308