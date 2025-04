Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schlägt dem Präsidium Paul Göttke als neuen Direktor beim Deutschen Bundestag vor. Das Präsidium soll in der kommenden Sitzung am 7. Mai 2025 über den Vorschlag entscheiden. Der Wechsel im Amt des Direktors soll zum 12. Mai erfolgen.

Paul Göttke ist seit zwanzig Jahren in verschiedenen Funktionen im Deutschen Bundestag tätig. Der Politikwissenschaftler begann seinen Werdegang als Fraktionsreferent und Büroleiter eines Abgeordneten. Im Jahr 2006 trat Herr Göttke in die Verwaltung des Deutschen Bundestages ein, u.a. kümmerte er sich um die Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union in dem vom damaligen Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert neu geschaffenen Europareferat. Derzeit ist Paul Göttke stellvertretender Fraktionsdirektor und damit stellvertretender Verwaltungschef der CDU/CSU-Fraktion. In der Bundestagsfraktion war er auch federführend für die Neufassung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Bundestag in EU-Angelegenheiten sowie für die Vorbereitung der interfraktionellen Abstimmungsprozesse zur Durchführung der Plenarsitzungen und insbesondere des Ältestenrates. In seine Zuständigkeit fielen zudem die geschäftsordnungsrechtliche Planung und Begleitung der parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren. Besondere Herausforderung war die Aufrechterhaltung der parlamentarischen Prozesse unter den Bedingungen der Corona-Pandemie.

„Es freut mich sehr, mit Paul Göttke einen äußerst erfahrenen Parlamentsmitarbeiter als neuen Direktor zu gewinnen, der aus seiner beruflichen Biografie die Tätigkeiten sowohl der Verwaltung beim Deutschen Bundestag als auch der Fraktionen und vor allem auch der Abgeordneten kennt“, so die Präsidentin. Vordringliche Aufgabe des neuen Direktors werde es sein, mit ihr die Modernisierung der Bundestagsverwaltung voranzutreiben und dadurch das Parlament in seiner Funktionsfähigkeit zu stärken. „Ich danke dem scheidenden Direktor Dr. Michael Schäfer, der einst selbst wichtige Erfahrungen aus der SPD-Bundestagsfraktion mitbrachte, für seine Arbeit, seinen Einsatz und seine Unterstützung in den ersten Wochen meiner Amtszeit“, betont Julia Klöckner.

