Der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages hat aus Anlass des 75. Jahrestages des Grundgesetzes 19 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit den Grundrechten auseinanderzusetzen.

Während der Laufzeit der Ausstellung (bis Juni 2025) werden die beteiligten Künstlerinnen und Künstler auch mit sogenannten Fokusshows mit weiteren Werken, Performances und Installationen vorgestellt.

Noch bis zum 20. Juli wird der Fokus auf Kubra Khademi, Boris Mikhailov und Marc Jung gelegt. Danach, vom 25. Juli bis zum 28. September 2025, werden die österreichische Keramikkünstlerin Uli Aigner und der deutsch-amerikanische Konzeptkünstler Hans Haacke vorgestellt: Uli Aigner wird für ihre Fokusshow eine Porzellaninstallation realisieren, die mehr als eintausend Porzellanstücke ihres Projekts ONE MILLION zeigt. Die Einrichtung der Installation (22. bis 24. Juli) durch die Künstlerin wird selbst ein Ereignis. Hans Haacke wird mit einer Ausstellung zur Installation „Der Bevölkerung“ im Reichstagsgebäude vorgestellt. Das Biotop im Nordhof des Reichstagsgebäudes wird in diesem Jahr 25 Jahre alt und wurde seitdem von 500 Abgeordneten mit Erde aus den Wahlkreisen befüllt. Wir zeigen in der Fokusshow auch die Diskussion um das Werk - die Auseinandersetzung darum hatte zu einer eigenen Plenardebatte geführt, die mit nur zwei Stimmen Mehrheit für das Kunstwerk entschieden wurde.

Mehr Informationen zur Ausstellung unter www.kunst-im-bundestag.de